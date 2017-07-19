Ubaldi Costruzioni: prima in graduatoria per bando Regione Marche da 23,2 mln

Per cassa di laminazione di Marazzana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 lug - Il Consorzio Pangea, del quale Ubaldi Costruzioni e' l'unica impresa designata per l'esecuzione dei lavori, e' primo nella graduatoria ufficiale del Lotto 1 del Bando PL 19/2025, relativo alla 'Realizzazione della cassa di laminazione denominata Marazzana', per un importo pari a 23,2 milioni di euro. Come specificato dalla societa' in una nota, l'aggiudicazione del Lotto e' condizionata all'esito delle procedure e delle verifiche da parte dell'Ente committente (la Regione Marche). L'avvio dei lavori - per la messa in sicurezza del territorio danneggiato dagli eventi meteorologici del 15-16 settembre 2022 nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino - e' previsto nel 2027, mentre la loro ultimazione e' attesa entro il 2029. 'Siamo estremamente soddisfatti di questo primo risultato della procedura. La posizione conseguita dal Consorzio Pangea e la designazione di Ubaldi Costruzioni quale unica impresa esecutrice confermano le competenze e l'esperienza maturate dalla nostra societa' nella realizzazione di opere idrauliche complesse e strategiche per la sicurezza del territorio', ha commentato Massimo Ubaldi, amministratore delegato di Ubaldi Costruzioni.

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