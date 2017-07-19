TwentyFour AM (Vontobel): Fed, un rialzo di 25 pb per difendere la credibilita' - PAROLA AL MERCATO

di Felipe Villarroel* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - La Fed si trova di fronte a un equilibrio precario. Sebbene l'inflazione rimanga al di sopra del target e gli sviluppi recenti, in particolare i prezzi del petrolio piu' elevati legati alle tensioni in Medio Oriente, abbiano esercitato un'ulteriore pressione rialzista, l'economia statunitense continua a mostrare resilienza. I mercati stanno attualmente scontando un rialzo dei tassi di 25 punti base, che riteniamo l'esito piu' probabile. Piu' che il livello attuale dell'inflazione, l'aspetto fondamentale e' se l'inflazione tornera' al target con sufficiente rapidita' da evitare che le aspettative inflazionistiche si radichino. I recenti commenti di Kevin Warsh suggeriscono una forte attenzione al ripristino della credibilita' della Fed nella lotta all'inflazione, ma questa riunione fornira' la prima vera indicazione di come cio' si tradurra' in scelte di politica monetaria. Al contempo, il rialzo dei rendimenti dei Treasury riflette non soltanto aspettative di inflazione piu' elevate, ma anche rendimenti reali piu' alti guidati dall'aumento dell'indebitamento pubblico e dalla continua incertezza sulle politiche.

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(RADIOCOR) 15-09-26 13:14:04 (0405) 5 NNNN