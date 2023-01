TwentyFour AM: Commento sull'imminente riunione della Fed - PAROLA AL MERCATO

di David Norris* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 gen - Sono alte le aspettative che la Federal Reserve statunitense rallenti il ritmo dei rialzi dei tassi, passando dai recenti 50 punti base a 25 punti base nella prossima riunione del Fomc di febbraio. Molti dei responsabili delle politiche della Fed hanno chiesto che il tasso target dei Fed funds per il 2023 si assesti tra il 5% e il 5,25%, in linea con le recenti proiezioni mediane del Dot plot. Dato il miglioramento dei dati sull'inflazione, con l'IPC core al 5,7% e il Pce core QoQ recentemente migliorato al 3,9%, una mossa di 25 punti percentuali e' in linea anche con i nostri pensieri.

Attenderemo i commenti del presidente Powell su eventuali preoccupazioni di pressioni salariali in aumento, poiche' vi sono segnali di un'attenuazione della crescita salariale negli ultimi mesi (la retribuzione oraria media e' passata allo 0,3% su base mensile dallo 0,6% e al 4,6% su base annuale dal 5,1%), fattori che sono chiaramente in primo piano nella politica della Fed. Powell fornira' indicazioni sulle condizioni necessarie affinche' il percorso della futura politica monetaria prosegua verso la visione di consenso? Come sappiamo, il mercato del lavoro rimane solido, con le ultime buste paga non agricole a 223.000 unita' e il tasso di disoccupazione al 3,5%, entrambi dati che sostengono un aumento del tasso di finanziamento.

Pertanto, si stanno sviluppando timori e dibattiti sulla possibilita' che la Fed commetta un errore politico aumentando troppo i tassi e mantenendoli troppo a lungo - domande che siamo certi Powell affrontera' in funzione dei dati. Tuttavia, le aspettative del mercato prevedono attualmente il raggiungimento del tasso terminale entro la meta' dell'anno e successivamente un cambio di rotta della Fed che prevede tagli dei tassi entro la seconda meta' dell'anno. Cio' e' in contrasto con il percorso previsto dalla Fed, che prevede di raggiungere il 5-5,25% e di rimanere in attesa. Si ripropone quindi la dinamica mercato vs. Fed. Sebbene non ci aspettiamo che l'inflazione si riduca in linea retta e persistano molti venti contrari, il rallentamento dell'economia, unito al deterioramento del mercato del lavoro e alla diminuzione delle pressioni salariali, potrebbe indurre la politica della Fed a fare almeno una pausa prima di raggiungere la fascia mirata del 5%-5,25%.

*Partner e Head of US Credit di TwentyFour Asset Management

