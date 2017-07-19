Tunnel Brennero: Webuild, abbattuti due ultimi diaframmi Italia-Austria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - A circa 1.400 metri di profondita' sotto il Passo del Brennero, sono stati abbattuti gli ultimi diaframmi di roccia che uniscono Austria e Italia, creando due nuovi collegamenti transfrontalieri all'interno delle gallerie ferroviarie principali Est e Ovest. Il tracciato diventa cosi' continuo tra i due Paesi lungo quella che, con i suoi 64 chilometri complessivi inclusa la circonvallazione di Innsbruck, sara' la Galleria di Base del Brennero, il collegamento ferroviario sotterraneo piu' lungo al mondo. L'opera e' realizzata per la parte italiana da un consorzio di imprese guidato da Webuild per conto di BBT SE ed e' il cuore del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della Rete di trasporto transeuropea TEN-T, destinata a collegare Helsinki a La Valletta e su cui si inserisce l'asse Monaco-Verona.

Il traguardo odierno segna la congiunzione tra lo scavo del lotto austriaco H53 Pfons-Brennero e le gallerie principali gia' completate del lotto italiano H61 Mules 2-3, realizzato dal consorzio guidato da Webuild. Una volta completata, la Galleria di Base del Brennero consentira' ai treni passeggeri di viaggiare fino a 250 km/h, riducendo i tempi di percorrenza tra Fortezza e Innsbruck da 80 a soli 25 minuti.

Un'infrastruttura pensata per spostare il traffico merci e passeggeri dalla gomma alla rotaia, contribuendo alla decarbonizzazione dei trasporti nell'area alpina e alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico.

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(RADIOCOR) 28-07-26 19:37:40 (0733) 5 NNNN