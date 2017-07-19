Trump Media: si fonde con Tae Tech per puntare sull'AI, accordo da oltre 6 mld $

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 18 dic - Trump Media & Technology ha annunciato il merger con un'azienda di energia da fusione sostenuta da Alphabet, con un accordo del valore di oltre 6 miliardi di dollari. La nuova societa' puntera' a costruire una serie di gigantesche centrali elettriche per servire il boom dell'intelligenza artificiale.

In base all'accordo, la societa' di media del presidente Trump e Tae Technologies si divideranno la proprieta' della societa' risultante dalla fusione in modo pressoche' equo. La transazione, la cui conclusione e' prevista per la meta' del 2026, valuta ciascuna azione di Tae 53,89 dollari. In una dichiarazione rilasciata oggi, le societa' hanno affermato che l'accordo combina "l'accesso a un capitale significativo" di Trump Media e la "tecnologia di fusione" di Tae per fornire energia per la tecnologia di intelligenza artificiale. Il prossimo anno, la societa' risultante dalla fusione iniziera' la costruzione di una centrale elettrica a fusione su scala industriale da 50 megawatt, hanno affermato le societa', che prevedono di costruire ulteriori centrali elettriche a fusione. Il titolo di Trump Media e' in rialzo di oltre il 21% nelle contrattazioni premercato. Devin Nunes, amministratore delegato di Trump Media, ha affermato che l'accordo consentira' all'azienda di compiere "un grande passo avanti verso una tecnologia rivoluzionaria che consolidera' il dominio energetico globale degli Stati Uniti per generazioni". Fondata nel 1998, Tae Technologies e' una delle piu' antiche imprese private al mondo nel settore della fusione nucleare, sostenuta da Alphabet, la societa' madre di Google, e Chevron. L'azienda della California meridionale mira a creare energia pressoche' illimitata attraverso la fusione nucleare.

