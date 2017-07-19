Trump: figli nel fondo da 1 mld $ nei settori sostenuti dal presidente Usa (FT)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - I figli di Donald Trump entrano nel fondo da 1 miliardo di dollari che investe sui settori sostenuti dal presidente degli Usa. E' quanto rivela il Financial Times. Eric Trump e Don Jr. possiedono insieme circa il 12% di Dominari, che detiene il 90% di American Airlines, un'unita' del gruppo finanziario Dominari Holdings con sede alla Trump Tower. American Ventures gestisce un totale di 1,04 miliardi di dollari di asset distribuiti su 21 veicoli a supporto di aziende che spaziano da un istituto di credito specializzato in criptovalute con sede alle Bermuda fino a una start-up nel settore dell'energia nucleare, come emerge dai documenti depositati presso le autorita' di regolamentazione dei titoli statunitensi all'inizio di aprile.

Dominari ha dichiarato al Financial Times che la strategia di investimento di American Ventures "e' quella di individuare e investire in aziende leader statunitensi nel settore delle nuove tecnologie, in grado di creare posti di lavoro negli Stati Uniti e ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dalle risorse estere".

Durante il suo secondo mandato presidenziale, Donald Trump si e' impegnato a rendere gli Stati Uniti la "capitale mondiale delle criptovalute", ha promosso il boom dell'intelligenza artificiale e ha firmato un ordine esecutivo per accelerare la produzione nazionale di droni, nel tentativo di rimodellare la piu' grande economia del mondo.

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(RADIOCOR) 08-05-26 11:54:26 (0299) 5 NNNN