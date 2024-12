T.Rowe Price: l'outlook 2025 per i mercati globali - PAROLA AL MERCATO

di Nikolaj Schmidt* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - Nei primi mesi del 2025 e' probabile che l'economia globale veda un rallentamento. La buona notizia e' che le banche centrali, in particolare la Bce, sono ben posizionate per rispondere rapidamente tagliando i tassi.

La politica monetaria e' restrittiva dal 2022. Tuttavia, finora, e' stata compensata da un generoso sostegno fiscale.

Tuttavia, con l'affievolirsi dei supporti fiscali, il mondo sta iniziando a percepire l'impatto di questi rialzi e continuera' a farlo nei primi mesi del 2025.

Nonostante la recente iniezione di stimoli da parte della Cina, il quadro macroeconomico nel Paese rimane incerto. Un eventuale rallentamento della Cina avra' un impatto sul resto del mondo, ma non su tutte le altre regioni allo stesso modo: la maggiore dipendenza dell'Europa dalle esportazioni manifatturiere significa che il crollo della crescita cinese le assestera' un colpo piu' duro rispetto agli USA.

Grazie agli elevati tassi d'interesse, la Bce puo' concedersi il lusso di allentare rapidamente la politica monetaria e l'impatto sulla crescita sara' probabilmente visibile in tempi brevi. Il miglioramento delle prospettive per l'Europa potrebbe essere ulteriormente rafforzato qualora si verificasse un disgelo nel conflitto tra Russia e Ucraina.

Quando giungera', la ripresa accelerera' probabilmente la transizione in corso verso una crescita trainata dal settore manifatturiero, che, da diversi anni, registra un ritardo rispetto ai servizi. Riteniamo che i fattori chiave saranno tre: la liberazione della domanda repressa di beni sensibili ai tassi d'interesse; un'impennata delle spese infrastrutturali per far fronte alla spinta globale verso le energie rinnovabili e all'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa; e la crescente tendenza delle aziende a spostare le proprie basi produttive in Paesi 'piu' amichevoli'.

Questi driver hanno in comune il fatto che ognuno di essi richiedera' un'importante iniezione di capitali. I settori che forniscono le soluzioni - tra cui titoli industriali, energia e materiali - attireranno probabilmente enormi flussi di investimenti nei prossimi anni. Si tratta di andamenti pluriennali, ma il loro impatto sull'economia globale sara' probabilmente visibile nel 2025, in particolare nel secondo semestre dell'anno. Per allora, ci aspettiamo che l'allentamento monetario abbia innescato una ripresa dell'economia globale, pur disomogenea tra le regioni, caratterizzata da un passaggio dai servizi al settore manifatturiero.

Reddito fisso: occhi puntati su obbligazioni high yield, prestiti bancari e mercati emergenti A cura di Ken Orchard, Head of lnternational Fixed Income, T.

Rowe Price Nonostante la Federal Reserve abbia avviato il suo ciclo di allentamento monetario a settembre, se non effettuera' i tagli attesi dai mercati i rendimenti potrebbero salire. Nel reddito fisso, le obbligazioni high yield e i prestiti bancari rimangono i due settori con il maggior potenziale di generare significativi rendimenti nel 2025, cosi' come le obbligazioni dei mercati emergenti.

Prevediamo una continua volatilita', sulla scia delle elezioni presidenziali statunitensi, che determinera' un allargamento degli spread creditizi rispetto ai livelli insolitamente ristretti registrati per la maggior parte del 2024. Tuttavia, non ci aspettiamo una recessione globale nei prossimi 12 mesi, e quindi l'allargamento degli spread dovrebbe essere relativamente modesto, considerato che i tagli dei tassi e la riduzione dei prezzi dell'energia continueranno a sostenere la crescita dei consumi e dell'economia. Gli spread creditizi potrebbero tornare a restringersi nel 2025, quando l'incertezza verra' meno e gli investitori avranno maggiore fiducia nell'economia.

*Chief Global Economist, T. Rowe Price.

Red-

(RADIOCOR) 08-12-24 11:56:27 (0196) 5 NNNN