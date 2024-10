Trasporti: nasce Vega, start-up di Sea, 2i Aeroporti e Skyports

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 ott - Si e' riunito ieri il primo cda di VEGA - Vertical Gateway, societa' di nuova costituzione dedicata allo sviluppo dell'Advanced Air Mobility (Aam) in Italia, con focus iniziale su Milano e Lombardia. Vega ha come azionisti Sea Milan Airports, la societa' di gestione degli aeroporti di Milano, Skyports, leader nelle infrastrutture dei vertiporti per l'industria dell'Aam e 2i Aeroporti, principale piattaforma aeroportuale in Italia controllata da F2i, Fondi Italiani per le Infrastrutture e da Ardian Infrastructure. Vega - si spiega in un comunicato - si propone di introdurre soluzioni innovative e sostenibili per lo spostamento di persone e merci in ambito urbano ed extraurbano, utilizzando aeromobili elettrici e ibridi a decollo e atterraggio verticale. "Il focus principale di Vega sara' quindi concentrato sull'infrastruttura abilitante la Mobilita' Aerea Avanzata (Aam), in particolare sulla progettazione, costruzione, sviluppo, manutenzione e gestione dei vertiporti, aree dedicate al decollo e atterraggio di eVtol, iniziando dal collegamento tra gli aeroporti del sistema milanese e Milano e altre aree della Lombardia per estendere l'operativita' in altre regioni del Paese".

Com-Cop

(RADIOCOR) 09-10-24 15:53:41 (0475)INF 5 NNNN