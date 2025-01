Traporti: Cotral firma il contratto per la fornitura di 68 bus Iveco

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 gen - Con la firma dell'ultimo contratto applicativo per la fornitura di 68 nuovi autobus Iveco Crossway Normal Floor, Cotral completa l'accordo quadro sottoscritto nel 2022. Lo segnala la societa' del trasporto pubblico del Lazio in una nota che spiega come i nuovi bus, che saranno consegnati nel corso del 2025, si aggiungono ai 58 veicoli gia' in fase di consegna e che andranno a rafforzare la flotta regionale per rispondere all'aumento della domanda previsto in occasione del Giubileo 2025.

Dei 68 mezzi previsti, 62 saranno alimentati a gas naturale compresso (Cng), una scelta che punta a ridurre l'impatto ambientale del servizio di trasporto pubblico. Inoltre, sempre entro il 2025, sono attesi i primi 20 autobus elettrici, destinati prevalentemente ai servizi locali e interurbani. 'Con l'introduzione di nuovi autobus a gas naturale e dei primi mezzi elettrici - dichiara il presidente di Cotral, Manolo Cipolla -, stiamo investendo concretamente per ridurre l'impatto ambientale e migliorare l'esperienza di viaggio per tutti i cittadini del Lazio'.

