Toscana Aeroporti: sale a 5,6 mln utile netto I sem, +17,4% a 49,3 mln ricavi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 set - Nel primo semestre 2024, Toscana Aeroporti ha registrato un utile netto di 5,6 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto a 1,6 milioni dello stesso periodo del 2023. I ricavi operativi sono saliti del 17,4% a 49,3 milioni di euro, sostenuti da una crescita sia dei ricavi Aviation (+13,9%) che Non Aviation (+19,3%). Per l'Ebitda nel periodo e' stato registrato il massimo storico a 17,1 milioni (+33,7%), con un margine del 31,9% (+6,6 p.p.). L'Ebit e' stato di 10,6 milioni di euro, con una crescita del +67,8% rispetto ai 6,3 milioni di euro del primo semestre del 2023.

Per quanto riguarda il traffico passeggeri, per la prima volta la societa' che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa ha superato la soglia dei 4 milioni di passeggeri nel primo semestre dell'anno con una crescita +14,2% sul 2023, superiore anche a quella del sistema aeroportuale italiano (+12,3%). Inoltre, nei primi otto mesi del 2024 il sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un traffico totale di circa 6,1 milioni di passeggeri, in crescita del +11,4% rispetto allo stesso periodo del 2023 (+9,9% rispetto ai livelli prepandemia 2019). Per il 2024 si prevede un livello di traffico decisamente superiore ai livelli pre-Covid del 2019, con una conseguente piena ripresa dell'operativita' e dei margini aziendali. 'L'avvio dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del terminal dell'aeroporto di Pisa e la prosecuzione del programma di investimenti infrastrutturali, con un'attenzione particolare alla sostenibilita' ambientale, testimoniano il nostro impegno nello sviluppo degli aeroporti di Pisa e Firenze e del Gruppo Toscana Aeroporti nel suo complesso', ha commentato Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti, dicendosi 'molto soddisfatto dei risultati conseguiti'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 16-09-24 17:58:43 (0543)INF 5 NNNN