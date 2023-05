Toscana Aeroporti: riduce perdita netta I trim. a 1,8 mln, +64,1% i ricavi

+61,3% passeggeri trasportati, verso livelli pre Covid (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mag - Un incremento del 61,3% su anno dei passeggeri trasportati a 1,3 milioni (e pari al 91,3% del traffico dei primi tre mesi del 2019, periodo pre-Covid); risultato netto di periodo del gruppo negativo per 1,8 milioni, in miglioramento rispetto al valore negativo di 4,7 milioni del 31 marzo 2022. Cosi' nel primo trimestre del 2023 il gruppo Toscana Aeroporti. Nel resoconto intermedio di gestione approvato dal consiglio di amministrazione si segnalano anche i ricavi totali in crescita del 64,1% a 19,5 milioni. L'Ebitda e' positivo per 2,6 milioni, in miglioramento di 3,8 milioni rispetto al valore negativo di 1,2 milioni del primo trimestre del 2022.

L'indebitamento finanziario netto e' pari a 92,2 milioni al 31 marzo 2023 a fronte di 85,7 milioni del 31 dicembre 2022 e di 103,3 milioni del 31 marzo 2022. Per il mese di aprile Toscana Aeroporti, che gestisce gli scali di Firenze e Pisa, segnala che il traffico passeggeri e' in crescita del 25,6% su aprile 2022 e in recupero del 98,1% rispetto allo stesso mese del 2019.

