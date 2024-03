Toscana Aeroporti: ricavi +36,3% su anno, traffico passeggeri +21,8%

Assemblea azionisti convocata il 29 aprile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mar - Numeri in decisa crescita per Toscana Aeroporti. Il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di amministrazione indica in particolare per che "nel 2023 il Sistema Aeroportuale Toscano ha trasportato 8,2 milioni di passeggeri, registrando un aumento del +21,8% rispetto al 2022 e un recupero del 99,1% rispetto al 2019". L'aeroporto di Firenze, aggiunge una nota, ha registrato il proprio record storico superando i 3 milioni di passeggeri. Quanto ai ricavi totali consolidati questi sono stati pari "a 123,3 milioni , +36,3% su anno". In aumento del +31,3% i ricavi Aviation.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, inoltre, di convocare in unica convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Toscana Aeroporti per il giorno 29 aprile 2024 per l'approvazione, tra le altre, del Bilancio al 31 dicembre 2023 e della destinazione dell'utile d'esercizio.

'Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2023, sia in termini di traffico passeggeri presso gli aeroporti di Firenze e Pisa che di indicatori economici. Cio' e' avvenuto, spiega Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti, in un contesto internazionale particolarmente complesso e caratterizzato da diverse fonti di incertezza".

com-vmg

(RADIOCOR) 12-03-24 18:18:32 (0764)INF 5 NNNN