Toscana Aeroporti: miglior giugno di sempre con oltre 1 mln passeggeri (+3,9%)

Nel primo semestre dell'anno superati i 4,8 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 lug - Nel mese di giugno il Sistema Aeroportuale Toscano ha superato la soglia del milione di passeggeri, registrando il miglior mese di giugno di sempre e un incremento del +3,9% rispetto al 2025.

Lo rende noto la Societa' in una nota. La crescita, si legge, ha interessato sia il segmento di mercato internazionale (+4,7%) sia quello nazionale (+1,7%). I risultati record conseguiti in ogni singolo mese del 2026 hanno consentito al Sistema Aeroportuale Toscano di superare i 4,8 milioni di passeggeri nel primo semestre dell'anno, con un incremento del +5,9% rispetto allo stesso periodo del 2025. In particolare l'aeroporto 'Amerigo Vespucci' di Firenze ha registrato il miglior mese di giugno della propria storia con 396 mila passeggeri transitati e una crescita del +1,4% rispetto a giugno 2025 e ha superato i 1,9 milioni di passeggeri complessivi nel primo semestre dell'anno, con una crescita del +5,2% rispetto al 2025. L'aeroporto 'Galileo Galilei' di Pisa ha registrato un nuovo record storico nel mese di giugno, con 665 mila passeggeri transitati e una crescita del +5,5% sullo stesso mese del 2025. Nel primo semestre del 2026 l'aeroporto di Pisa ha superato i 2,9 milioni di passeggeri, stabilendo un nuovo massimo storico e registrando una crescita del +6,4% rispetto all'analogo periodo del 2025.

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