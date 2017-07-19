Toscana Aeroporti: gennaio record con 505 mila passeggeri(+4% annuo) a Firenze e Pisa

Aumento traffico internazionale compensa calo domestico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 feb - Record mensile di passeggeri a gennaio per Toscana Aeroporti: nel primo mese del nuovo anno i transiti complessivi negli scali di Firenze e Pisa sono stati 505mila, pari a una crescita del 4% sull'anno precedente.

Il trend positivo del segmento di traffico internazionale (+7,1%) ha piu' che compensato la flessione del segmento nazionale (-5,1%), riporta la nota della societa'. Quanto ai singoli scali: l'Amerigo Vespucci di Firenze "segna il miglior gennaio di sempre con 215 mila passeggeri transitati e un miglioramento del +6,6% sull'anno precedente", con un +9,3% del traffico internazionale e un -7,3% di quello nazionale. Le rotte maggiormente trafficate del mese vedono Parigi al primo posto, seguita da Londra, Barcellona, Roma e Madrid. Il Galileo Galilei di Pisa chiude il mese di gennaio con 291 mila passeggeri transitati e una crescita del +2,1% sul 2025: positiva la performance del segmento di mercato internazionale (+5,3%) che ha piu' che compensato la contrazione del segmento domestico (-4,3%). Nella graduatoria delle rotte maggiormente trafficate, Tirana risulta al primo posto, seguita da Londra, Palermo, Catania e Bari.

