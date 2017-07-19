Toscana Aeroporti: conferma risultati del I sem con Ebitda record a 21 mln

Focus su master plan a Firenze e terminal arrivi a Pisa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - Il consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026, confermando i risultati preliminari consolidati pubblicati il 30 luglio 2026. La societa' chiude dunque i primi sei mesi con i ricavi operativi che salgono a 56,9 milioni (+8,4% sul 2025), Ebitda al massimo storico raggiunto nel primo semestre con 21 milioni (+10%) e risultato netto consolidato di periodo pari a 6,3 milioni di euro (+9,1%).

Aumenta anche l'indebitamento finanziario netto, pari a 80,6 milioni di euro rispetto ai 73,3 milioni del 31 dicembre 2025 e agli 80,8 milioni del 30 giugno 2025. 'La solidita' patrimoniale del gruppo - si legge nella nota di Toscana Aeroporti - e' confermata da un rapporto debt/equity pari a 0,65 (0,59 al 31 dicembre 2025 e 0,72 al 30 giugno 2025)'.

Salgono di oltre il 57% gli investimenti, principalmente per il nuovo terminal arrivi di Pisa, che raggiungono i 17,9 milioni di euro. 'Anche nel 2026 - riporta il comunicato - la Societa' sara' concentrata sull'iter approvativo del master plan di Firenze' e sul completamento del terminal pisano.

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