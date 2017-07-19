Toscana Aeroporti: conferma risultati del I sem con Ebitda record a 21 mln -2

Nessun impatto diretto rilevante da crisi e costo carburanti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - Nel primo semestre il fattore di riempimento dei voli di linea e' migliorato di 0,6 punti percentuali passando dall'84,1% all'84,7%, mentre il traffico cargo si e' attestato a 5.357 tonnellate di merce e posta trasportate, in flessione del 15,8% rispetto al 30 giugno 2025, risentendo del contesto macroeconomico e geopolitico ancora incerto, nonche' della riduzione dell'operativita' cargo dovuta anche ad un diverso mix di aeromobili impiegati.

Considerato che 'nei primi otto mesi del 2026' si e' registrato 'un traffico totale di oltre 7 milioni di passeggeri (+5,3%)' e 'le previsioni Iata confermano un'ulteriore crescita del traffico passeggeri nel 2026 rispetto al 2025', 'i nuovi collegamenti e l'andamento dei primi otto mesi dell'anno costituiscono elementi a supporto di una traiettoria coerente con tali previsioni'.

L'evoluzione del quadro economico 'restera' - proseguono - subordinata a un contesto macroeconomico e geopolitico caratterizzato da elementi di incertezza' per le tensioni internazionali, il costo delle materie prime energetiche e le politiche commerciali, ma 'al momento, l'andamento del traffico osservato sul sistema toscano non evidenzia impatti diretti significativi'.

com-Vec.

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