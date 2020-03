Toscana Aeroporti: al via cigs, a marzo traffico -76,8%

Impatto significativo Covid su conti primi trimestri 2020 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mar - Toscana Aeroporti avvia da oggi la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per la totalita' del personale in forza con il mantenimento dei servizi minimi operativi e la riduzione delle attivita' dei dipendenti amministrativi. La misura, annunciata una settimana fa, e' mirata alla riduzione del costo del lavoro, per fare fronte al crollo del traffico a causa delle limitazioni per il Coronavirus. Nei primi 23 giorni di marzo, il traffico passeggeri di Toscana Aeroporti ha complessivamente registrato un calo del 76,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. "Considerata la continua e rapida evoluzione del fenomeno, al momento e' difficile formulare previsioni quantitative ma e' logico aspettarsi che gli impatti del COVID-19 sui risultati economico-finanziari dei primi trimestri del 2020 del Gruppo saranno di entita' significativa", conclude la nota.

com-sal

(RADIOCOR) 25-03-20 13:00:19 (0316)PA,INF 5 NNNN