            Notizie Radiocor

            Toscana Aeroporti: a settembre quasi un milione di passeggeri (+7%)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ott - Toscana Aeroporti, societa' che gestisce gli scali di Firenze e Pisa, a settembre ha sfiorato la soglia del milione di passeggeri.

            Nei due scali aeroportuali di Firenze e Pisa, infatti, sono transitati complessivamente 995 mila passeggeri con una crescita del +7% rispetto a settembre 2024. A questo risultato record hanno contribuito le positive performance di entrambi i segmenti di traffico: internazionale (+8,8%) e nazionale (+1,5 per cento). Il traffico totale dei primi nove mesi del 2025 conferma il trend di crescita dell'anno con il superamento dei 7,6 milioni di passeggeri e un incremento del 8,5% rispetto allo stesso periodo del 2024.

            In particolare, l'aeroporto 'Amerigo Vespucci' di Firenze registra, a settembre, il miglior mese nella storia dello scalo fiorentino con 395mila passeggeri e una crescita del +11,7% rispetto a settembre 2024. L'aeroporto 'Galileo Galilei' di Pisa segna il miglior mese di settembre di sempre con 600 mila passeggeri transitati e un incremento del +4,1% rispetto a settembre 2024.

            com-Sim

            (RADIOCOR) 02-10-25 18:57:35 (0614) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Toscana Aeroporti 16,80 +3,07 17.07.47 16,70 17,10 16,80


