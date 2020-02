Toscana Aeroporti: a Firenze necessaria nuova pista e nuovo terminal

Dopo sentenza Tar verifica su fattibilita' del progetto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 feb - L'aeroporto di Firenze ha la necessita' "di dotarsi di una nuova pista e di un nuovo terminal per rispondere alle evidenti criticita' infrastrutturali dello scalo" e Toscana Aeroporti verifichera' "le condizioni e le azioni da intraprendere insieme agli enti Competenti, in primis Enac, per portare avanti il progetto". Lo afferma Toscana Aeroporti in una nota dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso presentato, tra gli altri, dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero per i Beni Culturali, dell'Enac, dal Comune di Firenze, dalla Regione Toscana, dalla Citta' Metropolitana di Firenze e da Toscana Aeroporti in merito alla sentenza del Tar della Toscana n. 723 del 2019".

Com-Cel

(RADIOCOR) 13-02-20 19:01:49 (0598)AVV,PA,INF 5 NNNN