Toscana Aeroporti: +30,1% a 17,1 mln utile netto 2024, +4% a 128,2 mln ricavi

Cda proporra' dividendo di 0,376 euro per azione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mar - Toscana Aeroporti, la societa' che gestisce gli scali di Firenze e Pisa, ha chiuso il 2024 con un utile netto di 17,1 milioni di euro, miglior risultato di sempre, con un incremento del 30,1% in confronto ai 13,5 milioni del 2023. Al netto della favorevole sentenza del Consiglio di Stato del 2023 (5,4 mln) e del relativo effetto fiscale il risultato netto e' in crescita del 76,5%. I ricavi totali consolidati del 2024 hanno raggiunto i 128,2 milioni, segnando un incremento del 4% su anno (+8,8% al netto della sentenza del Consiglio di Stato). I ricavi operativi, in aumento del 7,2%, sono pari a 108,9 milioni di euro. L'Ebitda e' stato di 46,2 milioni (+10,7%), anch'esso un valore record per la societa'. Il margine Ebitda e' al 36% dal 33,9% del 2023. L'Ebit e' salito del 4,6% a 30,7 milioni. Gli investimenti complessivi del Gruppo del 2024 ammontano a 18,2 milioni di euro. Al 31 dicembre 2024, l'indebitamento finanziario netto consolidato si e' attestato a 72,0 milioni con una diminuzione di 7,7 milioni in confronto ai 79,6 milioni del 2023. Per quanto riguarda il traffico passeggeri, e' stata superata la soglia dei 9 milioni di passeggeri, con un incremento del +10,7% rispetto al 2023. Record di traffico sia per lo scalo pisano (5,5 milioni di passeggeri) che per lo scalo fiorentino (3,5 milioni). Inoltre, nei primi due mesi dell'anno il Sistema Aeroportuale Toscano ha raggiunto il miglior risultato di sempre con 990mila passeggeri complessivamente transitati dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa con una crescita del +9,8% sul 2024. Il consiglio di amministrazione proporra' all'assemblea il pagamento di un dividendo di 0,376 euro per azione, per un importo complessivo di 7 milioni. Per il 2025 si prevede un livello di traffico superiore al 2024, con una conseguente miglioramento dei margini aziendali.

