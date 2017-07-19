Tod's: procura chiede commissariamento, ipotesi sfruttamento lavoro -2

Azienda: 'Rispettiamo diritti lavoro, controlli costanti' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 ott - Si tratta solo dell'ultimo di una serie di casi che hanno colpito in questi mesi l'immagine dei marchi di lusso italiani. Tod's, infatti, sarebbe il sesto tra i brand di alta gamma italiani a finire in amministrazione giudiziaria dall'inizio dello scorso anno per criticita' legate agli accordi di subfornitura.

L'indagine, come in altri casi simili, e' iniziata con le ispezioni da parte del nucleo dei Carabinieri per la tutela del lavoro in diversi laboratori dei subappaltatori della filiera Tod's tra Lombardia e Marche. E proprio per determinare chi avra' la giurisdizione per procedere - tra Milano e Ancora - la Corte di Cassazione ha fissato un'udienza per il prossimo 19 novembre. Questo dopo il ricorso della Procura meneghina contro la decisione della Corte d'Appello che aveva indicato, appunto, le Marche, dove ha sede Tod's, come sede corretta dal punto di vista territoriale. L'azienda, al momento, non risulta indagata.

'Possiamo solo ribadire - ha poi spiegato il gruppo del lusso - che Tod's rispetta la legislazione vigente, compreso il diritto del lavoro, e che vengono effettuati controlli costanti sui laboratori che selezioniamo e utilizziamo, i quali, prima di iniziare a lavorare con il nostro gruppo, firmano accordi che garantiscono la qualita' dell'ambiente di lavoro dei loro dipendenti e il rispetto dei contratti di lavoro nazionali'.

