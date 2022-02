Tlc: Rossi, vendere connessioni non basta, nel lungo periodo diversificare business

Le infrastrutture di tlc cruciali per la crescita (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 feb - Le infrastrutture di tlc, dopo la frenata della pandemia, "sono una parte molto importante del balzo che l'economia e la societa' italiana sono chiamate a fare. Adesso, in particolare, l'economia deve fare un salto quantico generale". Lo ha detto Salvatore Rossi, presidente di Tim, parlando al seminario 'Le infrastrutture di telecomunicazione: intervento pubblico e strategie delle imprese' organizzato da Astrid-Led in memoria di Raffaele Tiscar. "Le infrastrutture di tlc - ha proseguito Rossi - svolgono una parte centrale". Pubblico e privato, "ovviamente perseguono obiettivi diversi, ma in questa fase storica diversita' non deve significare divergenza, deve significare convergenza e complementarita'. Il Governo deve in questa fase puntare alla massima diffusione delle connessioni e alla loro massima efficacia. Le imprese private devono inserirsi in questo obiettivo pubblico, badando all'equilibrio dei propri conti". Le imprese di tlc, pero', spiega Rossi, "in tutto il mondo fronteggiano una sfida difficile: l'offerta di connessioni non basta piu': quel mestiere e' diventato vecchio, va perseguito e migliorato nella qualita', ma a esso vanno affiancati altri mestieri. L'esperienza porta verso alcune possibilita' distinte: offrire non solo connessioni ma contenuti che viaggino sulle connessioni; la seconda e' quella di offrire servizi digitali soprattutto alla imprese, ad esempio servizi di accesso al cloud. Sono strade piuttosto impervie entrambe: la prima per l'eterogeneita' delle competenze richieste; la seconda, quella dei servizi digitali, e' impervia per un'altra ragione: e' presidiata da grandi colossi americani e cinesi, difficile, se non venendo a patti con quelle grandi imprese, competere con loro sul terreno dell'accesso al cloud". La sfida maggiore per una grande impresa incumbent, "sta nel contemperare le due esigenze: quella di continuare a vendere servizi di connessione, innalzando molto il livello qualitativo dei servizi e di assistenza ai clienti, per essere competitivi. E questa e' un'esigenza di breve periodo. Ce n'e' un'altra, di lungo periodo, che e' quella di diversificazione del business nelle direzioni di cui ho dato due esempi possibili: non se ne puo' fare a meno se si vuole sopravvivere e prosperare nel lungo periodo".

