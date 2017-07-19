Tlc: Renna, settore non se la passa bene, serve politica europea che incentivi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 dic - Il settore delle telco "non se la passa bene, gli investimenti sono in calo, dobbiamo decidere dove destinare le risorse. Serve una politica europea che incentivi le tlc". Lo ha detto Walter Renna, ceo di Fastweb+Vodafone, intervenendo a Telco per l'Italia. "Lo scenario infrastrutturale e' molto piu' complesso di 10 anni fa", ha aggiunto. "Sono convinto che le telco debbano prendersi in carico il tema della sovranita' digitale. Ma c'e' un paradosso, le telco sono il candidato ideale, sono i paladini della sicurezza e della privacy, per difenderci contro pirateria". ma c'e' un problema di "simmetria di regole con gli Ott (Over the top), c'e' difficolta' a competere negli ambiti innovativi con aziende che non hanno gli stessi vincoli". Vogliamo chiarezza" per capire "come possiamo investire in maniera proficua", ha concluso Renna.

