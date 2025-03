Tlc: Protto (Cellnex), non e' possibile sostenere neanche 4 reti mobili, forse 3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mar - "E' possibile sostenere 5 reti mobili? No, la domanda e' retorica, dico che nemmeno 4 sono sostenibili, forse tre" come in UK. E' quanto sostiene Federico Protto, ad di Cellnex Italia, al convegno alla Luiss Guido Carli per la presentazione del libro Astrid sulla politica industriale delle telecomunicazioni curato da Antonio Perrucci e Franco Bassanini, dopo che Pietro Labriola, ad di Tim, ha chiosato che l'Italia non puo' permettersi 5 reti mobili (e due reti in fibra).

Intanto, ha aggiunto Protto, "il contributo che un operatore di torri puo' dare e' promuovere e lavorare con gli operatori per lo sharing, questo puo' permettere di liberare risorse nei servizi, e si migliora pure la qualita'".

