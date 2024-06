Tlc: Nagel, scala e' elemento chiave per competitivita', cambiare Antitrust Ue

In questo e in altri settori Autorita' non ha aiutato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 giu - 'La scala e' un elemento chiave per supportare il potere degli investimenti nelle telecomunicazioni e la mancanza di scala ha storicamente rappresentato uno svantaggio competitivo per gli operatori europei'. Lo ha rilevato l'a.d. di Mediobanca, Alberto Nagel, nel suo discorso di apertura della decima edizione dell'Italian Ceo Conference di Piazzetta Cuccia. 'In effetti, il settore europeo e' largamente frammentato, con 27 diversi mercati singoli e circa 50 gruppi di reti mobili, spesso operanti solo a livello nazionale - ha aggiunto -. Al contrario, gli Stati Uniti hanno solo tre grandi gruppi e la Cina ne ha quattro'. 'In questo ma anche in altri settori - ha concluso - la politica Antitrust seguita dalla Commissione europea non ha aiutato e dovrebbe essere radicalmente cambiata'.

