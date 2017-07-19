Tlc: Labriola, nessuno vuole ridurre posti di lavoro ma servono alcuni cambiamenti

"Diversamente qualcosa succede" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 nov - "Stiamo garantendo i livelli occupazionali" mentre "hyperscaler e Ott mandano a casa 50mila persone negli Usa". Lo ha detto Pietro Labriola, presidente di Asstel, in occasione di un convegno alla Luiss, parlando dei problemi del settore tlc.

Verizon, ad esempio, "sta mandando a casa 17mila persone" e ha un "utile di 18 miliardi di dollari all'anno".

Non c'e' nessuno, dice Labriola, che "vuole ridurre i posti di lavoro ma noi abbiamo bisogno di alcuni cambi: diversamente qualcosa succede".

Labriola ha ricordato la "levata alle armi quando c'e' stato l'emendamento per adeguare prezzi dei servizi di tlc che sono tra i piu' bassi al mondo, in Germania sono tre volte, in Francia due volte". Inoltre "siamo il Paese che ha pagato le frequenze 5G al prezzo piu' elevato in Europa.

Non ho visto una levata di scudi quando Amazon ha aumentato i prezzi. Non ho visto gli stakeholder andare in strada a fare scioperi o il mondo politico scandalizzato".

