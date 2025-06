Tlc: Fistel, condivisa in Asstel necessita' di un percorso condiviso sul Ccnl

"Tra due settimane possibile nuovo incontro" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - Quello di oggi nella sede di Asstel e' stato "un incontro per riallacciare un percorso interrotto da mesi, quindi interlocutorio". Lo ha sottolineato Alessandro Faraoni, segretario generale della Fistel Cisl, al termine del confronto nella sede di Asstel con il nuovo presidente dell'associazione (e ad di Tim) Pietro Labriola.

"Abbiamo condiviso la necessita' di un percorso condiviso per il rinnovo del Ccnl (contratto collettivo nazionale) conoscendo le problematiche da affrontare sugli aspetti normativi ed economici. Ora il presidente aggiornera' i componenti di Asstel sulle tematiche e tra circa due settimane ci dovremmo incontrare nuovamente tra noi, ancora non in plenaria".

Dal canto suo la Fistel ha "sottolineato l'importanza di un settore nevralgico per la digitalizzazione del Paese ma dimenticato dalla politica e che in questo momento, fermo restando le problematiche note (come ad esempio il rinnovo delle frequenze, ndr), rimane ancora al palo; le lavoratrici e lavoratori sono in crisi per i ritardi sul rinnovo contrattuale".

