Tlc: Cisl, bene Ericsson su contratto espansione, strumento diventi strutturale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 nov - "Lo strumento emanato lo scorso luglio dal Governo si sta rilevando estremamente interessante per sostenere l'innovazione, le trasformazioni digitali, la formazione e la riconversione professionale". Cosi' Giorgio Serao della segreteria nazionale Fistel Cisl commenta la firma, annunciata ieri, del contratto di espansione tra Ericsson, i sindacati e il ministero del Lavoro per assumere 30 persone con profili innovativi. Il sindacato, prosegue Serao, chiede che "lo strumento diventi sempre piu' strutturale per il mondo dell'innovazione e raccolga l'esigenza di un mondo in profonda trasformazione. C'e' assoluta necessita' di armonizzare l'evoluzione tecnologica con le competenze esistenti nelle imprese e soddisfare il ricambio generazionale necessario per portare nelle aziende nuova occupazione e nuove competenze". "Ci aspettiamo - conclude il sindacalista - che la nuova legge di bilancio possa concretizzare attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche il fondo di settore per accompagnare il settore delle tlc, compreso il mondo dei call center, verso l'era digitale ed assicurare l'innovazione dei servizi ai cittadini".

