Tlc: Asstel, bene pacchetto Governo e 18 milioni per fondo solidarieta'

Sarmi: "bene anche ccnl delle tlc per i call center" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - Asstel, l'associazione di filiera delle tlc, "ha accolto con favore l'individuazione, da parte del Governo, del Ccnl delle tlc quale contratto di riferimento per il Crm/Bpo (i call center, ndr), al fine di contrastare il dumping contrattuale, e le prime misure economiche presentate, circa 629 milioni di euro, per l'incentivazione della domanda di alcuni servizi digitali per famiglie e imprese, e circa 18 milioni di euro al fondo di solidarieta' bilaterale per la filiera tlc derivanti dal trasferimento di una quota delle risorse del Fis". Lo ha affermato Massimo Sarmi, presidente di Asstel, al termine del tavolo sul settore che si e' tenuto al Mimit.

"Tali interventi sono propedeutici alla definizione urgente di una nuova politica industriale dedicata alle telecomunicazioni che determini la sostenibilita' economica e lo sviluppo dell'ecosistema nell'interesse delle imprese e delle persone che vi lavorano. In tale contesto di complessita', l'avvio di un percorso con il Governo che individui interventi significativi a supporto dell'industry, come la mitigazione strutturale del costo dell'energia e la allocazione non onerosa delle frequenze, e' funzionale a favorire anche una positiva conclusione del negoziato in corso per il rinnovo del contratto di lavoro', ha aggiunto il Presidente di Asstel.

Al tavolo di settore delle telecomunicazioni ha partecipato anche la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone.

Sim

