Tisg: punta a ripresa attivita' e salvaguardia occupazione, si considera parte lesa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 set - In diciassette anni, ricorda la nota, The Italian Sea Group ha costruito a Marina di Carrara un polo della nautica di alta gamma riconosciuto in tutto il mondo. Dal 2009, l'attivita' del gruppo ha generato una ricaduta economica complessiva sul territorio pari a circa 2,1 miliardi, sostenendo mediamente 600 lavoratori diretti e circa 1500 occupati nell'indotto. Il valore di The Italian Sea Group, sottolinea la nota, "non e' racchiuso soltanto nei suoi stabilimenti, nei suoi marchi o nelle navi realizzate. Esso risiede anche nelle professionalita', nelle conoscenze tecniche, nella capacita' progettuale e artigianale, nei rapporti con i fornitori e nel legame costruito nel tempo con Marina di Carrara, con la provincia di Massa-Carrara e con l'intera Toscana, Umbria e Liguria".

La societa' sta operando, in questo momento di difficolta', attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente, sotto la vigilanza degli organi della procedura e con il supporto dei propri advisor, "con l'obiettivo di creare le condizioni per una progressiva ripresa dell'attivita' produttiva e tutelare lavoratori, fornitori, creditori e imprese dell'indotto. Parallelamente, Tisg intende concentrare ogni sforzo sul futuro industriale del cantiere e sulla progressiva ripresa dell'attivita' produttiva".

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(RADIOCOR) 03-09-26 09:10:04 (0176) 5 NNNN