Tiscali: concluso accordo quadro fornitura 22.000 indirizzi IPV4

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 set - Tiscali informa di essersi aggiudicata il beauty contest, indetto da uno dei principali operatori wholesale nazionali, per la fornitura di circa 22.000 indirizzi IPV4 necessari a soddisfare le esigenze di provisioning di nuova utenza dell'appaltatore nell'ambito della sua offerta. La sottoscrizione del contratto quadro che regola i termini e le modalita' di fornitura degli indirizzi IPV4 si e' perfezionata oggi. Il contatto prevede clausole di riservatezza in linea con gli accordi e si inserisce nell'ambito delle attivita' di valorizzazione degli asset di rete che Tiscali ha avviato a valle dell'approvazione del piano industriale e che prevede lo sviluppo di una serie di sinergie con le societa' partecipate oggetto delle acquisizioni recenti. Tiscali ha siglato un accordo ad agosto per la vendita di oltre 300.000 indirizzi IPV4 a una delle piu' grandi internet company al mondo, per un valore di 17,6 milioni. Tiscali dispone oggi di una rete di backbone capillare, composta da 4 anelli di fibra in IRU a copertura del territorio nazionale, due strutture di cavi sottomarini a collegamento tra Sardegna e Civitavecchia e tra Sardegna e Sicilia, possedute tramite il consorzio Janna di cui Tiscali e' socia, un data center situato a Cagliari e circa 1,3 milioni di indirizzi IPV4.

