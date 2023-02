Tim: varie opzioni, tra offerta Cdp, Opa e Sparkle sotto controllo pubblico -FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 feb - Uno scenario fluido, con varie opzioni, per il futuro di Tim. E' questa, secondo piu' fonti, la fotografia allo stato delle discussioni sul futuro del gruppo di tlc e sulla sua rete, ritenuta strategica dal Governo. Diverse le ipotesi al vaglio, tra cui un'offerta da parte di Cdp sulla rete, cui gli advisor hanno lavorato in questi giorni. Tra le possibilita' anche quella di portare in primis sotto il controllo pubblico Sparkle, societa' dei cavi sottomarini ritenuta di grande importanza strategica e sulla quale il governo ha, tra l'altro, il golden power, mentre sulla rete di Tim si potrebbe profilare da parte del Governo un controllo "strategico". Nei giorni scorsi e' stato il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, a parlare di un "controllo strategico" da perseguire per Tim.

Un'altra opzione che potrebbe tornare in auge e' quella dell'Opa lanciata da parte di piu' soggetti, pubblici e privati, con i fondi e Vivendi, primo socio del gruppo: nei mesi scorsi si era gia' parlato di una soluzione simile, ma poi si sono intraprese altre strade. Cosi' come, secondo alcune fonti, si potrebbe ancora percorrere l'ipotesi della scissione proporzionale, una delle possibilita' che non e' vista con sfavore dall'azionista principale di Tim, Vivendi.

Ieri, infine il ministro Adolfo Urso ha riconfermato che la volonta' del Governo e' una rete a controllo pubblico. Un punto fermo e', intanto, il 24 febbraio quando il cda di Tim dovra' decidere sull'offerta di Kkr per la rete da circa 20 miliardi. Sempre se prima non arriva un'altra offerta a sparigliare le carte.

