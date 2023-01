Tim: Tar del Lazio conferma no a misure cautelari su aggiudicazione gara Consip

L'11 gennaio la trattazione collegiale del tribunale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 gen - La prima sezione del Tar del Lazio, con un decreto monocratico, rigetta la richiesta di sospensione della decisione dell'Antitrust che il 29 dicembre non ha ravvisato motivi per disporre misure cautelari riguardo all'aggiudicazione della gara Consip a Tim. In particolare, l'Antitrust aveva avviato un'istruttoria nei confronti di Tim per verificare un possibile abuso di posizione dominante nell'ambito della gara indetta da Consip per la fornitura di servizi di telefonia mobile per la Pubblica amministrazione. Aveva, per l'appunto, avviato un procedimento per verificare l'eventuale necessita' di adottare misure cautelari "atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato". Oggetto della gara era, quindi, la fornitura di servizi di telefonia mobile e servizi connessi e opzionali per la Pa, nella misura massima di 1,4 milioni di utenze per una base d'asta pari a 235 milioni di euro. Il 29 dicembre l'Autorita' Antitrust si era espressa, dunque, rigettando l'adozione di misure cautelare provvisorie. Oggi, su ricorso di Fastweb, la pronuncia del Tar che ha confermato la decisione dell'Antitrust in merito alle misure cautelari. Il decreto ha, inoltre, fissato, la trattazione collegiale per l'11 gennaio.

