Tim: Misiani (Pd), Governo chiarisca su conferimento Telecontact Center a Dna

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 ott - Il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd, ha presentato un'interrogazione ai ministri delle Imprese e del Made in Italy, del Lavoro e delle Infrastrutture per chiedere chiarimenti sull'operazione con cui Tim intende conferire Telecontact Center Spa (societa' controllata al 100% dal gruppo, con circa 1.600 dipendenti) nella nuova societa' Dna Srl, controllata dal gruppo Distribuzione. Lo riferisce un comunicato del gruppo a Palazzo Madama. "E' un'operazione che rischia di indebolire ulteriormente il gruppo Tim e di compromettere la qualita' dei servizi di customer care - spiega Misiani nella nota - con ricadute occupazionali molto gravi in territori gia' fragili come Sicilia, Calabria e Abruzzo'. Nell'interrogazione, il senatore Dem chiede al Governo se sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative intenda assumere per tutelare i livelli occupazionali e i diritti dei lavoratori, garantendo la continuita' del servizio e la sicurezza dei dati trattati. Misiani sollecita inoltre l'apertura immediata di un tavolo di confronto interministeriale, con la partecipazione delle parti sociali, 'per evitare l'ennesimo caso di delocalizzazione mascherata e assicurare un controllo effettivo sull'uso dei fondi pubblici concessi al gruppo Tim".

