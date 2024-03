Tim: Mimit-Lavoro, verso riqualificazione call center in outsourcing

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mar - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, hanno presentato l'ipotesi di avviare un progetto pilota per la riqualificazione e conversione dei lavoratori dei call center Tim in outsourcing verso mansioni diverse da quelle del call center, come le attivita' di dematerializzazione degli archivi cartacei della Pubblica amministrazione. E' quanto indicato in una nota congiunta del Mimit e del ministero del Lavoro al termine del tavolo a cui hanno partecipato anche le Regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Lazio, Toscana, Sardegna, il Gruppo Tim, i rappresentanti delle aziende di call center e le organizzazioni sindacali.

