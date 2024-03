Tim: Mimit, a tavolo call center martedi' verifica misure per aziende e addetti

Bergamotto, 'No ripercussioni negative da digitalizzazione' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 mar - "Il Mimit sta valutando, assieme al ministero del Lavoro, le possibili soluzioni volte a tutelare i lavoratori dei call center, affinche' il processo di digitalizzazione del Paese non porti con se' ripercussioni negative e strutturali". Cosi' il sottosegretario delle Imprese e Made in Italy, Fausta Bergamotto, rispondendo in commissione Trasporti alla Camera a un'interrogazione M5S sugli effetti occupazionali della cessione della rete Tim al fondo Usa Kkr . E riferendosi al tavolo convocato martedi' prossimo, 26 marzo, dai ministri Adolfo Urso e Marina Elvira Calderone, ha osservato: "E' dedicato proprio ai call center che erogano prestazioni a Tim. Il tavolo vedra' la partecipazione dell'azienda, di tutti i call center interessati, delle Organizzazioni sindacali e delle regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Lazio, Sardegna e Toscana. Tra gli attori convocati, vi e' anche la societa' Abramo Customer Care".

Il sottosegretario ha assicurato: "L'obiettivo dell'incontro e' quello di fotografare la situazione di difficolta' delle aziende e verificare gli interventi correttivi da porre in essere nel breve come nel medio-lungo periodo. In quella sede, potra' essere affrontato anche il tema delle commesse verso le societa' che svolgono servizi per la Tim e delle esigenze connesse ai lavoratori".

