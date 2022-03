Tim: diventa partner strategico di Impact Deal

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 mar - Impact Deal, primo progetto europeo di accelerazione per imprese a impatto sociale e ambientale promosso da Fondazione Crt e Ogr Torino con Microsoft, si arricchisce di un nuovo partner strategico: Tim, gruppo leader in Italia e in Brasile che sviluppa cloud, datacenter, infrastrutture fisse e mobili, e offre servizi e prodotti per le comunicazioni e l'intrattenimento, ponendosi all'avanguardia nelle tecnologie digitali. Il nuovo partner entra a far parte del Data Club, elemento fondamentale del programma, costituito da un gruppo di aziende ed organizzazioni, enti pubblici e privati, che rendera' possibile l'accelerazione delle imprese portando in dote le proprie banche dati in ottica collaborativa e con l'obiettivo di generare impatto sociale e ambientale. Il nucleo iniziale del Data Club e' costituito da: Banca Sella, Fondazione Snam, Citta' di Torino, e oggi, Tim. Il gruppo di tlc partecipera' attivamente al progetto, in programma in Ogr Tech - hub per l'innovazione e la ricerca applicata di OgrTorino - mettendo a disposizione i propri dataset e aggiungendosi al gruppo di lavoro nato dalla collaborazione con TOP-IX, The Data Science for Social Good Center attivo in Ogr, Impact Hub, Ashoka e The Data Appeal Company. 'Con Impact Deal, come Fondazione Crt e Ogr Torino, insieme a partner strategici d'eccellenza, diamo il via a un sistema di azioni concrete per valorizzare dati e competenze sui dati, consapevoli che qualunque iniziativa pubblica o privata, deve e dovra' porsi obiettivi misurabili di impatto a lungo termine - dichiara Massimo Lapucci, segretario generale Fondazione Crt e ceo Ogr Torino -. Impact Deal nasce dunque con l'obiettivo di stimolare, attraverso l'applicazione della scienza dei dati, la crescita delle attivita' imprenditoriali con finalita' sociali e ambientali, favorendo inoltre l'evoluzione di quelle piu' tradizionali attraverso l'integrazione tra modelli esistenti e nuovi piani di business'. Nel prossimo futuro "sara' fondamentale governare la trasformazione digitale affinche' i dati e le nuove tecnologie siano al servizio degli obiettivi della sostenibilita' sociale ed ambientale, che nella visione di Tim sono fortemente collegati - dichiara Alessandro Picardi, executive vice president chief public affairs officer del gruppo -. La diffusione esponenziale degli oggetti e dei dispositivi connessi e interconnessi sta generando un notevole incremento del volume di dati scambiati e dello sviluppo di applicazioni e servizi per la loro gestione, utilizzo e archiviazione come il Cloud computing, l'Edge computing, l'Intelligenza Artificiale e la Blockchain.

Attraverso le nostre tecnologie vogliamo supportare lo sviluppo economico e sociale e, al tempo stesso, diffondere comportamenti sempre piu' sostenibili'.

