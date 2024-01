Tikehau Capital: prospettive macroeconomiche per il 2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 1 gen - L'analisi di Tikehau Capital, gruppo globale di asset management alternativo, riguardo alle prospettive macroeconomiche del nuovo anno sottolinea come ci siano tutte le ragioni per credere che il tema della recessione sia stato soppiantato da quello della riaccelerazione. E sulla questione di come si possono conciliare queste proiezioni con la realta', fornisce questa risposta: "I dati macroeconomici iniziano a scendere in Europa e rallentano negli Stati Uniti. Inoltre, la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre e' stata piu' contrastante, e per una buona ragione: nell'attuale contesto, il management e' stato decisamente piu' cauto, in un momento in cui il cambiamento del regime dei tassi di interesse potrebbe avere conseguenze importanti per le nostre economie.

Sebbene il loro impatto finale rimanga incerto, le politiche monetarie restrittive degli ultimi 18 mesi stanno iniziando a destare tensioni nell'economia reale, come nel mercato immobiliare, e potrebbero esacerbare qualsiasi potenziale movimento al ribasso".

Infine nel dettaglio l'analisi indica le possibili opportunita' di investimento in questo contesto: "Di fronte a questi mercati dislocati, emergono opportunita' di investimento, a patto di saperle individuare: in questo caso, la selettivita' e' essenziale. Ecco le nostre principali convinzioni per il 2024.

Sul fronte obbligazioni si indica una classe d'investimento privilegiata. In questo contesto di rialzo dei tassi d'interesse, il valore relativo degli asset rischiosi si e' spostato infatti a favore del mercato obbligazionario: per la prima volta dal 2001, i rendimenti a 6 mesi degli Stati Uniti hanno superato il rendimento degli utili dell'S&P 500. Allo stesso tempo, mentre il premio per il rischio azionario e' al livello piu' basso degli ultimi 10 anni, il mercato obbligazionario sta registrando rendimenti positivi: la strategia carry sta tornando a essere interessante. In generale, "siamo piu' costruttivi sull'Europa che sugli Stati Uniti, in un contesto in cui, fenomeno raro, i premi al rischio in Europa sono ora piu' alti di quelli degli Stati Uniti". Inoltre, sebbene la questione della duration rimanga irrisolta e sara' probabilmente al centro del dibattito nei prossimi mesi, "il segmento del credito a breve resta interessante: la scarsa profondita' delle curve del credito riduce l'attrattiva delle scadenze piu' lunghe".

"Manteniamo - si spiega nell'analisi- inoltre una preferenza per i segmenti di qualita', in particolare per l'Investment Grade. L'aumento dei tassi di interesse infatti ha spinto i rendimenti degli emittenti Investment Grade in territorio positivo dopo anni di rendimenti bassi o negativi. Allo stesso tempo, l'ampliamento dei premi per il rischio, in particolare nel 2022, ha portato gli spread a livelli prossimi a 150 bps, un livello storicamente compatibile con uno scenario di recessione. "Crediamo poi che vi siano opportunita' interessanti anche nell'ambito delle obbligazioni finanziarie. Da un lato, riteniamo che le banche abbiano fondamentali solidi, come dimostrano i risultati del terzo trimestre pubblicati in ottobre/novembre e le conclusioni rassicuranti dello "Stress Test" pubblicato dalla Banca Centrale Europea nel luglio 2023. D'altro canto, riteniamo che le valutazioni delle obbligazioni finanziarie, sia senior che subordinate, siano attualmente interessanti: notiamo che le obbligazioni finanziarie presentano un premio di rendimento rispetto alle obbligazioni corporate, ossia circa 50 bps per le obbligazioni finanziarie senior rispetto alle obbligazioni Investment grade non finanziarie e circa 210 bps per gli At1 rispetto alle obbligazioni societarie high-yield".

Sul fronte azioni l'indicazione e' qualita' come parola d'ordine. "Siamo piu' cauti nei confronti delle azioni, -si puntualizza nell'analisi- viste le valutazioni relativamente elevate, le performance altamente concentrate e, a nostro avviso, le prospettive di crescita degli utili troppo ottimistiche. Manteniamo un atteggiamento difensivo, concentrandoci su societa' che consideriamo di alta qualita': societa' con fonti di crescita ben identificate e considerate sostenibili, elevate barriere all'ingresso, un livello di leva finanziaria considerato contenuto e un management ritenuto di alta qualita'. Queste societa' hanno una forte redditivita' e flussi di cassa che, se reinvestiti nell'azienda, possono generare rendimenti significativi per gli investitori pazienti".

In particolare - Tikehau Capital sintetizza l'orientamento - "ci stiamo concentrando su alcuni megatrend che riteniamo traineranno la crescita in un mondo in rallentamento, ovvero la sovranita' europea, i beni di lusso, la sanita', i mercati emergenti e la tecnologia, in particolare l'intelligenza artificiale, il digital advertising e il cloud.

Infine, come per le obbligazioni, stiamo ribilanciando le nostre allocazioni verso l'Europa: il riaggiustamento delle valutazioni e' stato proporzionalmente piu' marcato per gli asset europei rispetto a quelli statunitensi. Sui mercati azionari, ad esempio, i multipli di valutazione statunitensi sono ben al di sopra della loro media degli ultimi 20 anni, mentre in Europa i rapporti prezzo/utili sono molto piu' bassi. Tuttavia, ancora una volta, l'analisi fondamentale restera' cruciale, poiche' esistono opportunita' su entrambe le sponde dell'Atlantico".

In conclusione, "questo cambio di regime continuera' a creare forti dislocazioni di mercato: dovremo privilegiare l'analisi fondamentale e lo stock-picking, sia sul mercato obbligazionario sia su quello azionario. In quest'ottica, rimaniamo cauti e riteniamo che, in un contesto di mercato incerto e volatile, emergeranno punti di ingresso, anche se alcuni segmenti offrono gia' opportunita' di investimento ritenute interessanti".

Ann

(RADIOCOR) 01-01-24 16:30:55 (0418) 5 NNNN