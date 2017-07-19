Tikehau Capital: orientarsi tra geopolitica, intelligenza artificiale ed Europa - PAROLA AL MERCATO

di Raphael Thuin* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 2 ago - I mercati continuano a ipotizzare che alla fine prevarranno l'allentamento delle tensioni e maggiore moderazione in questo conflitto. Gli investitori sembrano ritenere che le parti in causa abbiano una propensione limitata a far degenerare ulteriormente il conflitto, pur riconoscendo che lo status quo e' insostenibile, fattore che lascia spazio alla possibilita' di un nuovo cessate il fuoco. Allo stesso tempo, la resilienza e l'adattabilita' dell'economia globale nell'assorbire lo shock di una potenziale chiusura dello Stretto sono state davvero notevoli. Cio' contribuisce a spiegare perche' i prezzi del petrolio siano rimasti elevati senza pero' registrare un'impennata significativa.

L'allentamento delle tensioni potrebbe ancora rivelarsi l'esito finale, ma il conflitto sta chiaramente seguendo un percorso piu' insidioso e, nel frattempo, i mercati stanno mostrando un certo grado di compiacimento.

L'intelligenza artificiale rimane il fattore piu' importante in assoluto per i mercati globali. Il modo in cui il rischio legato all'IA si sta diffondendo tra le diverse asset class e l'entita' dei capitali investiti in questo settore lo rendono il fattore di rischio per eccellenza in questo mercato.

Seguiremo con grande attenzione la prossima stagione delle trimestrali, ponendoci due domande: in primo luogo, se si stia verificando un'inversione di tendenza nel ritmo della spesa per le infrastrutture legate all'IA; e, in secondo luogo, se le aziende stiano iniziando a fornire prove concrete e convincenti del ritorno sull'investimento.

L'aumento dei prezzi del petrolio e il rialzo dei rendimenti rimangono tra le minacce piu' importanti per il mercato. Se dovessimo osservare chiari segnali che questo shock inflazionistico guidato dal settore energetico si stesse estendendo oltre il petrolio stesso, con effetti di secondo grado che si ripercuotono sull'economia in generale, cio' potrebbe comportare un aumento significativo dei tassi e un impatto molto piu' concreto sia sui mercati che sulla crescita. Gli investitori seguiranno questo rischio con estrema attenzione. Per ora, tuttavia, non abbiamo ancora riscontrato prove convincenti che questa dinamica inflazionistica piu' ampia stia prendendo piede.

Gli spread creditizi rimangono ridotti ma, a nostro avviso, continuano a riflettere i solidi fondamentali che osserviamo nei mercati del credito. Cio' lascia poco margine di errore qualora qualcosa dovesse andare storto, ma non lo definiremmo di per se' un disallineamento.

La fase di crescita degli investimenti in IA e' ancora agli inizi. Riteniamo in linea di massima che l'IA sia una realta' e che parte di questo ciclo di spesa sia giustificata, ma i grandi boom di investimenti comportano sempre un certo grado di allocazione errata del capitale e di distruzione di valore. Ecco perche' restiamo particolarmente attenti alle sacche di speculazione ed esuberanza.

*Head of Capital Markets Strategies di Tikehau Capital.

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(RADIOCOR) 02-08-26 14:11:12 (0273) 5 NNNN