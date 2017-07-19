Threadneedle Inv.: minacce tariffarie e mercati, adattarsi a un contesto piu' incerto - PAROLA AL MERCATO

di Anthony Willis* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 feb - - Nonostante il dietrofront sui dazi legati alla Groenlandia, l'economia globale opera oggi in un regime tariffario statunitense strutturalmente piu' elevato rispetto a qualsiasi periodo degli ultimi 70 anni.

- L'amministrazione USA ha fatto ampio ricorso all'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) per imporre dazi; un'eventuale bocciatura da parte della Corte Suprema avrebbe implicazioni rilevanti su entrate pubbliche, crescita e mercati obbligazionari.

.Gli eventi recenti hanno ulteriormente eroso la fiducia tra Stati Uniti ed Europa, pur senza compromettere l'integrita' della NATO; resta aperto il tema del ruolo strategico dell'Alleanza.

.L'oro ha toccato nuovi massimi, riflettendo l'incertezza, ma il quadro macro resta favorevole e le aspettative sugli utili rimangono complessivamente positive.

Le dinamiche emerse nel corso dell'ultima settimana sul fronte dei dazi, a partire dagli annunci legati alla Groenlandia, offrono uno spunto rilevante per valutare l'evoluzione delle politiche commerciali in un contesto globale sempre piu' complesso, nel loro insieme contribuiscono a delineare un quadro di crescente incertezza sul fronte geopolitico ed economico. Al di la' dei recenti dietrofront, il punto centrale e' che oggi l'economia globale opera in un contesto caratterizzato da un livello di dazi statunitensi strutturalmente piu' elevato rispetto al passato.

Guardando in prospettiva storica, dal periodo che va dagli anni Cinquanta fino al 2018, quando l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump inizio' a discutere apertamente l'introduzione di misure commerciali restrittive, il tasso tariffario effettivo medio degli Stati Uniti si attestava intorno al 4%. All'inizio del 2025 tale livello era sceso al 2,5%, per poi chiudere l'anno al 14,4%, segnando un cambiamento significativo. Al netto del dibattito legato al cosiddetto 'TACO' (Trump Always Chickens Out) e dell'idea che queste politiche non vengano sempre attuate, la realta' e' che il mondo si trova oggi a operare in un regime tariffario piu' elevato che in qualsiasi altro momento degli ultimi settant'anni.

