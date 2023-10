Thales Alenia Space: scelta da Esa con 3IPK per tracciare dati osservazione Terra

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 ott - La startup 3IPK e Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), sono state selezionate dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) per sviluppare una soluzione blockchain innovativa per gestire la tracciabilita' e garantire l'integrita' dei dati di osservazione della Terra per il suo programma FutureEO.

In particolare, Thales Alenia Space collabora con la startup slovacca per sviluppare questa tecnologia, grazie alla sua esperienza nell'ambito dei sistemi e segmenti di Terra acquisita in particolar modo attraverso la partecipazione al Programma Copernicus dell'Unione Europea e con la realizzazione dei satelliti Sentinel per l'osservazione, il monitoraggio e la protezione ambientale.

In un mondo in cui i satelliti per l'osservazione della Terra sono diventati i guardiani del nostro pianeta, fornendo dati vitali in settori diversi come la pianificazione urbana, la scienza del clima, l'agricoltura e l'energia, l'autenticita' e l'integrita' dei dati sono piu' vitali che mai. Oggi il 60% delle 55 variabili climatiche essenziali, come la temperatura e i gas serra, vengono misurate dai satelliti. "Questo contratto rappresenta un passo significativo verso l'autenticazione dei dati di Osservazione della Terra", ha dichiarato Juraj Zamecnik, cofondatore di 3IPK. "I team di Thales Alenia Space sono orgogliosi di contribuire a questo progetto per rafforzare la sicurezza e l'integrita' dei dati satellitari, cosi' cruciali per il futuro del nostro pianeta", ha dichiarato Loic Rognant, design authority for future system & ground segment businesses di Thales Alenia Space.

Com-Sim

(RADIOCOR) 18-10-23 16:03:26 (0537)SPACE 5 NNNN