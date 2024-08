Thales Alenia Space: proseguiranno fino a inverno test paracadute Space Rider

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 ago - Proseguiranno fino al prossimo inverno i test in corso da parte di Thales Alenia Space sul dispiegamento del paracadute del veicolo spaziale Space Rider, il sistema di trasporto spaziale riutilizzabile dell'Agenzia Spaziale Europea. I test sono in corso da aprile presso il Poligono di Prova e Addestramento della Difesa di Salto di Quirra, in Sardegna e qualificheranno l'intera missione del veicolo spaziale, dal volo al ritorno a Terra e all'atterraggio.

Nelle ultime settimane, si legge in una nota, i test di caduta hanno previsto l'utilizzo di un modello di prova di Space Rider con una distribuzione del peso simile a quella del modulo di rientro reale da 3000 kg. Per testare le future capacita' del veicolo, il modello di prova viene sganciato da un elicottero CH47 a un'altezza di 3,5 km, dove vengono dispiegati degli scivoli per rallentare il modello a una velocita' di sicurezza di 12 km/h, consentendo l'estrazione dei paracadute che permettono di dirigere il veicolo spaziale verso una pista di atterraggio. Durante questi test, i team hanno provato e qualificato i paracadute, i parafanghi e gli argani di controllo che guidano automaticamente la navicella verso un morbido atterraggio sulla Terra.

