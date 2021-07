Thales Alenia Space: inaugura nuovo centro di integrazione satelliti in Spagna

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 lug - Thales Alenia Space, joint venture di Thales (67%) e Leonardo (33%), ha inaugurato, oggi, una nuova camera pulita per l'integrazione di satelliti a Tres Cantos (Madrid) alla presenza del Ministro della Scienza e dell'Innovazione spagnolo, Pedro Duque, e di alti rappresentanti delle istituzioni e dell'industria spagnola. Questa struttura rappresenta un passo avanti nella strategia di sviluppo dell'azienda in Europa e un salto di qualita' nelle capacita' dell'industria spaziale in Spagna per l'assemblaggio, l'integrazione e test (Ait) di grandi sistemi spaziali, capacita' alla portata di pochi in ambito spaziale in tutto il mondo. "Questa nuova camera pulita e' il segno della determinazione di Thales Alenia Space a voler sviluppare le sue attivita' in Spagna, in linea con la strategia di sviluppo globale della societa', per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei suoi clienti e del mercato dello spazio", ha dichiarato Herve' Derrey, presidente e ceo di Thales Alenia Space.

Com-sim

(RADIOCOR) 08-07-21 17:31:31 (0530)SPACE 5 NNNN