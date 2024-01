Tesoro: nessuna richiesta specialisti per CcTeu e BTp a 5, 10 e 15 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 gen - Nessuna richiesta per i BTp che il Tesoro ha offerto oggi nel collocamento riservato agli operatori specialisti. Nel dettaglio, comunica Bankitalia, il ministero dell'Economia ha offerto l'ottava tranche del BTp a 5 anni scadenza 01/02/2029 per 700 milioni di euro, la 12ma tranche del BTp a 10 anni scadenza 01/11/2033 per 200 milioni, la decima tranche del BTp a 15 anni scadenza 01/03/2035 per 400 milioni e la quinta tranche del CcTeu scadenza 15/10/2031 offerta per 300 milioni.

