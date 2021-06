Tesla: Panasonic cede la sua quota per 3,6 miliardi di dollari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 giu - Panasonic, gruppo giapponese attivo nel settore dell'elettronica, ha venduto l'intera partecipazione posseduta nel produttore di veicoli elettrici Tesla per circa 400 miliardi di yen (3,6 miliardi di dollari). La societa' giapponese deteneva circa 730 milioni di dollari di azioni Tesla a marzo dello scorso anno. La vendita, ha affermato la portavoce di Panasonic Yayoi Watanabe, e' parte della strategia di revisione della politica sulle partecipazioni incrociate di Panasonic in conformita' con le linee guida del codice di governo societario e non avra' alcun impatto sulla relazione o sulla partnership della societa' con Tesla, che era stata informata dell'operazione. I proventi saranno utilizzati per investire nella crescita futura, ha affermato la portavoce.

