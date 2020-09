Tesla: in rampa aumento di capitale da 5 mld dollari

Il titolo rallenta corsa nel premercato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 01 set - Tesla sta per lanciare un aumento di capitale fino a 5 miliardi di dollari, secondo quanto si apprende dai documenti presentati alla Sec; le banche, tra cui Goldman Sachs, Bofa, Citigroup, Morgan Stanley e Wells Fargo, venderanno le azioni in base alle direttiva di Tesla. Nel premercato, il titolo ha perso una parte dei guadagni dopo l'annuncio, ma resta comunque in rialzo di circa il 3% (era arrivato al 7,9%). Dall'inizio dell'anno, il titolo ha guadagnato quasi il 500%; dall'annuncio, l'11 agosto, dello split 5x1, operativo ieri, il titolo ha guadagnato l'81,3%, compreso il +12,6% di ieri

Ora, la capitalizzazione di Tesla e' di circa 464 miliardi

La corsa del titolo ha permesso all'amministratore delegato Delon Musk di diventare la terza persona piu' ricca al mondo, secondo il Bloomberg Billionaires Index, con 115 miliardi di dollari di patrimonio.

