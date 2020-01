TerniEnergia: firma preliminare cessione a Buttol impianto biometano in Puglia

Corrispettivo 2,9 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 gen - TerniEnergia ha sottoscritto un contratto preliminare per la cessione a Buttol, societa' operativa nel settore dei servizi ambientali di elevata qualita' attraverso un percorso di sviluppo sostenibile, del 100% delle quote della Societa' NewcoEnergy Srl, proprietaria dell'impianto di biodigestione e produzione di biometano in costruzione di Calimera (Le), dei terreni oggetto dell'intervento e delle relative autorizzazioni edilizie ed ambientali. Lo rende noto un comunicato aggiungendo che il corrispettivo dell'operazione di cessione e' pari a 2,9 milioni di euro, mentre la transazione prevede il versamento da parte dell'acquirente di una caparra di 50mila euro alla sottoscrizione del contratto preliminare e di un ulteriore acconto prezzo, pari a 0,3 milioni da versare in un conto fiduciario, alla data del 20 Gennaio 2020. Il closing dell'operazione e' previsto entro marzo 2020.

Com-Cel

(RADIOCOR) 06-01-20 15:22:15 (0259)ENE 5 NNNN