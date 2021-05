Terna: Regione Sardegna avvia la concertazione sul Tyrrhenian Link

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 mag - Con il primo tavolo tecnico convocato dalla Regione Sardegna per il 7 maggio prende il via la fase di concertazione tra Terna e le amministrazioni locali sul Tyrrhenian Link, l'elettrodotto sottomarino che colleghera' la Campania alla Sicilia e quest'ultima alla Sardegna. Al tavolo parteciperanno, oltre a Regione e Terna, tutte le parti interessate all'opera: il Ministero della Cultura, la Citta' Metropolitana di Cagliari, i comuni di Selargius, Settimo San Pietro, Quartucciu, Sinnai, Maracalagonis, Quartu Sant'Elena, l'Agenzia del Demanio dello Stato, l'Arpa Sardegna, Legambiente, la Lipu, il wwf, Italia Nostra, Confagricoltura e Coldiretti. Entra quindi nel vivo, sottolinea una nota, una fase fondamentale per l'iter di condivisione del progetto col territorio, propedeutica all'avvio dell'istanza autorizzativa al Ministero della Transizione Ecologica. Il Tyrrhenian Link, per il quale Terna investira' circa 3,7 miliardi di euro coinvolgendo nella realizzazione dell'opera circa 250 imprese, anche locali, e' un'opera strategica che prevede la realizzazione di due linee elettriche sottomarine (una dalla Campania alla Sicilia e una dalla Sicilia alla Sardegna) per un totale di 950 km di collegamento a 1000 MW in corrente continua. Il suo completamento, infatti, rappresenta un passaggio determinante per la dismissione delle centrali piu' inquinanti presenti sull'isola contribuendo alla sua decarbonizzazione e alla transizione ecologica.

com-Ale

(RADIOCOR) 03-05-21 16:43:50 (0384)ENE,INF 5 NNNN