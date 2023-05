Terna: presentato piano sviluppo Regione Lazio, 1,6 mld investimenti in 10 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 mag - Terna ha presentato oggi alla Regione Lazio il nuovo Piano di Sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2023-2032.

L'azienda, si legge in una nota, ha pianificato per i prossimi dieci anni investimenti in Regione per oltre 1,6 miliardi di euro e grazie a questi interventi infrastrutturali sara' possibile "ammodernare la rete esistente, incrementandone il livello di efficienza, sicurezza e sostenibilita'". Uno dei principali progetti pianificati da Terna in regione e' il Piano di riassetto della rete elettrica dell'area metropolitana di Roma. Le opere di sviluppo, per un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro, prevedono il riassetto del quadrante Nord-Ovest e Sud-Ovest della Capitale.

