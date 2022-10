Terna: Mite avvia procedimento autorizzativo tratta ovest Tyrrhenian Link -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - Lo scorso aprile, ricorda la nota, Terna ha inviato al Mite la richiesta di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera, in seguito alla chiusura della fase di consultazione pubblica durante la quale l'azienda ha dialogato con i cittadini e tutte le amministrazioni sarde e siciliane coinvolte. 'Con l'avvio dell'iter autorizzativo della tratta ovest del Thyrrenian Link, che segue l'avvenuta autorizzazione in tempi record della Tratta Est da parte del Mite, abbiamo impresso un'ulteriore accelerazione al percorso che portera' alla realizzazione di un'opera fondamentale per il sistema elettrico del nostro Paese', ha dichiarato Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna. 'E' importante procedere speditamente affinche' la nuova infrastruttura sia presto al servizio del sistema elettrico nazionale, cosi' da favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili che oggi rappresentano la vera alternativa al gas russo". Per l'opera Terna investira' nei prossimi anni circa 3,7 miliardi di euro coinvolgendo nella realizzazione dell'opera circa 250 imprese.

La nuova interconnessione prevede la realizzazione di due linee elettriche sottomarine da 1000 MW ciascuna in corrente continua (una dalla Campania alla Sicilia e una dalla Sicilia alla Sardegna) per una lunghezza totale di circa 970 km e di collegamenti terrestri di circa 60 km. L'opera sara' a regime nella sua interezza nel 2028, ma il primo cavo - quello relativo al Ramo Est - sara' operativo gia' a partire dalla fine del 2025.

com-ale

(RADIOCOR) 12-10-22 10:52:08 (0232)ENE,INF 5 NNNN